Iranski odlučan odgovor u 12-dnevnom ratu odvratio je buduće pogrešne procjene

Načelnik štaba iranskih oružanih snaga, general-major Abdolrahim Mousavi, dao je ove komentare tokom webinara u ponedjeljak, zasnivajući svoju prognozu na kvalitetu odbrambenog i odmazde zemlje na nezakoniti rat koji su joj u junu nametnuli izraelski režim i Sjedinjene Američke Države.

„Prema vlastitom priznanju, oni (protivnici) su planirali 15 godina, naoružavali, pripremali, organizirali infiltratore i više puta uvježbavali svoje planove“, rekao je. „Vjerovali su da su odabrali najbolji mogući trenutak i [vjerovali su da su] precizno izvršili svoj plan“, dodao je.

„Ipak, pod komandom Vođe Islamske revolucije, s Božanskom milošću, budnošću nacije i hrabrošću naših Oružanih snaga, ova ponosna nacija im je zadala nezaboravan šamar.“

Iranski odgovor na ratovanje uključivao je početnu obrambenu fazu koja je uključivala obaranje stotina izraelskih dronova vrijednih stotine miliona dolara, te neutralizaciju i hvatanje kolaboracionista.

Odmazda je uslijedila kao dio Operacije Pravo obećanje III, nastavka dvije slično trijumfalne antiizraelske kontraofanzive.

Osim toga, Korpus je ciljao zračnu bazu al-Udeid u Kataru, najvažniji regionalni položaj Centralne komande SAD-a i srce američkih vojnih operacija u zapadnoj Aziji.

Satelitski snimci ukazuju na to da je iranski raketni napad na američku bazu Al Udeid u Kataru uništio komunikacijsku antenu, ostavljajući zacrnjeli krater i oštećenje obližnjeg hangara.

Prema riječima komandanta, „Iako su naši neprijatelji po svojoj prirodi divlji i agresivni, vrlo je malo vjerovatno da će, nakon udarca koji su pretrpjeli, ponovo napraviti pogrešan potez.“

Međutim, Mousavi je insistirao: „Pažljivo pratimo njihova kretanja. Nismo ratoborni, ali smo potpuno spremni.“

Govoreći o istoj temi, zvaničnik je, u međuvremenu, tvrdio da će odgovor Islamske Republike na bilo kakvu obnovljenu agresiju „biti potpuno drugačiji“.

Izjave su ponovile obećanja raznih iranskih vlasti da će takva odmazda premašiti razmjere prethodnih slučajeva odmazde zemlje zbog neprijateljskih akcija.