Islam je pionir jednakih prava, ekonomske pravde i pravednog upravljanja

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ajetullah Sayyed Sajid Ali Naqvi, predsjedavajući Šiitskog ulema vijeća Pakistana, rekao je: Zbog nedostatka ekonomske pravde, čovječanstvo je danas postalo žrtva klasnog sistema širom svijeta.

Navodeći da su siromašni lišeni čak i osnovnih životnih potrepština zbog nedostatka jednakih uslova i mogućnosti, dodao je: Socijalizam i kapitalizam nisu uspjeli uspostaviti ekonomsku pravdu u svijetu, a s druge strane, ovaj nepravedni globalni sistem nije štedio napore da podstakne cionistički režim.

Sajid Naqvi je rekao: Situacija u Gazi je užasavajuća slika ove stvarnosti; gdje je, nakon hiljada bombardovanja i bojkota humanitarnih aktivnosti, nastala prehrambena kriza i nastavljaju se napori da se čovječanstvo dovede na rub uništenja i krvoprolića.

Poglavar pakistanskog šiitskog vijeća dodao je: Ujedinjene nacije su naizgled globalno dogovorena institucija i čak su odvojile dane za podizanje javne svijesti, ali ovoj moćnoj instituciji su potrebne praktične mjere. Uzurpatorski ekonomski sistem je preuzeo svijet; socijalizam i kapitalizam su došli s prekrasnim sloganima, ali nisu uspjeli osigurati ekonomsku pravdu za čovječanstvo i pogoršali su situaciju ljudi nego prije. Prema ranijim statistikama UN-a, više od 15 posto svjetske populacije pati od nedostatka dovoljnih količina hrane, a glavni razlog za to je uzurpatorski ekonomski sistem i opresivno upravljanje. Islam je kompletan sistem života koji je pionir jednakih prava, ekonomske pravde i pravednog upravljanja, a najbolji primjer za to je pravosudni sistem Alija (a.s.), koji će zauvijek biti model pravde i pravičnosti.

Sajid Naqvi je također o ekonomskoj situaciji Pakistana izjavio: Svjetski dan hrane obilježava se u vrijeme kada zemlja predstavlja godišnji savezni budžet, a istovremeno se suočava s izazovima klimatskih promjena. Prema statistikama, gotovo 20 miliona Pakistanaca živi ispod granice siromaštva. Trenutni budžet je samo skup brojeva i cifara koje, umjesto da smanje ekonomske probleme ljudi, povećavaju ih i zahtijevaju hitne reforme i djelovanje.