Španija: Muslimani i imigranti igraju ključnu ulogu u ekonomiji i socijalnoj sigurnosti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), španska vlada objavila je detaljan izvještaj kako bi "odbacila" neka lažna uvjerenja o imigrantima, posebno muslimanima, u ovoj zemlji i kako bi pokazala da ove grupe nisu samo dobro integrirane u društvo, već i daju značajan doprinos ekonomiji i socijalnoj sigurnosti.

Ovaj potez dolazi nakon što su Narodna stranka (PP) i krajnje desničarska stranka Vox intenzivirale svoje napade na muslimanske imigrante i povećale islamofobiju na internetu u 2025. godini.

Prema izvještaju, imigranti u Španiji doprinose u prosjeku sa 10% prihodima socijalnog osiguranja, dok čine samo 1% njegovih troškova. Stopa zaposlenosti imigranata također je viša od nacionalnog prosjeka, sa značajnim doprinosima u domaćim uslugama, ugostiteljstvu, poljoprivredi i građevinarstvu. Izvještaj naglašava da ne postoje posebne socijalne beneficije za imigrante i da je primanje tih beneficija uvjetovano legalnim boravkom.

Izvještaj također ispituje neke zablude o islamu i muslimanima, uključujući da oni zapravo ne namjeravaju nametnuti svoju religiju drugima u društvu. Nadalje, uprkos niskoj stopi kriminala u zemlji, muslimani se i dalje suočavaju s diskriminacijom. Mnogi su iskusili diskriminaciju, posebno u pristupu stanovanju.

Lokalni mediji su pisali da španska vlada ovom akcijom nastoji ojačati pozitivnu sliku imigranata i suprotstaviti se strujama islamofobije i rasizma u zemlji.