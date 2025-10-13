Iran pozdravlja prekid genocida u Gazi, ali upozorava na izraelsku historiju kršenja primirja

Obraćajući se novinarima na svojoj sedmičnoj konferenciji za novinare u ponedjeljak, glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je da je glavni zahtjev Teherana prekid zločina u Gazi i njene blokade, kao i pružanje humanitarne pomoći ratom razorenom stanovništvu tamo.

„Iskustvo u našoj regiji u posljednjih nekoliko decenija, uključujući nedostatak predanosti cionističkog režima i česta kršenja primirja u Libanu, s više od 4.500 slučajeva kršenja primirja, zahtijeva od onih koji su zabrinuti za mir da budu oprezni kako [izraelski] režim ne bi ponovio svoju dugogodišnju naviku kršenja obećanja i činjenja krivičnih djela“, dodao je.

Napomenuo je da je nedavni sporazum o primirju između palestinskog pokreta otpora Hamasa i Izraela postignut nakon 700 dana kontinuiranog genocida režima u Gazi i nametanja gladi Palestincima.

Iran je eksplicitno objavio svoj stav o sporazumu koji ima za cilj okončanje napada izraelskog režima, rekao je.

Baghaei je napomenuo da Iran pažljivo procjenjuje prilike i prijetnje koje mogu proizaći iz događaja i naglasio da rat u okupiranoj Palestini mora konačno završiti.

„Iran ... može i na odgovarajući način odgovoriti na svaku prijetnju i stvoriti priliku oda izazova“, istakao je iranski glasnogovornik.

Prekid vatre u Gazi stupio je na snagu u petak ujutro nakon što su se Izrael i Hamas dogovorili o prvoj fazi mirovnog plana od 20 tačaka, koji je posredovao američki predsjednik Donald Trump, dok se o sljedećim fazama tek pregovara.

Kao dio sporazuma o prekidu vatre, Hamas je u ponedjeljak pustio na slobodu 20 živih izraelskih zarobljenika, koji su predati Međunarodnom Crvenom križu u Pojasu Gaze.

Hamas je objavio spisak živih zarobljenika koji su oslobođeni, a koji su bili zatočeni u Gazi od početka genocidnog rata izraelskog režima 7. oktobra 2023. godine.

Paket uključuje skoro 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne i otprilike 1.700 ljudi pritvorenih tokom nedavnog napada na Gazu, prema navodima porodica i zvaničnika.

'Regionalni izazovi će se nastaviti sve dok se prava Palestinaca ne obnove'

Baghaei je rekao da su okupacija i ugnjetavanje koje izraelski režim nanosi narodu Palestine uzrok problema poznatog kao "palestinsko pitanje" u svijetu.

Režim u Tel Avivu podvrgava Palestince ugnjetavanju od svog početka, pa čak i prije toga, počevši od 1947. godine i ranije, napomenuo je.

"Stoga, sve dok ... se ne riješi pitanje ostvarivanja prava palestinskog naroda na samoopredjeljenje, nažalost ćemo nastaviti svjedočiti problemima u regiji i, nekako, na globalnom nivou", naglasio je iranski glasnogovornik.