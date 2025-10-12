Iran osudio izraelske napade na Liban kao "jasno kršenje" Povelje UN-a i međunarodnog prava

"Ponovljena kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane cionističkog režima i njegova vojna agresija protiv teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libana predstavljaju jasno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava", rekao je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei u kratkoj izjavi u nedjelju.

Također je kritizirao neaktivnost Sjedinjenih Američkih Država i Francuske kao garanta sporazuma o prekidu vatre, pozivajući na ozbiljnu i usklađenu akciju međunarodne zajednice kako bi se suzbilo bezakonje i huškanje okupacionog režima protiv Libana i drugih zemalja u regiji Zapadne Azije.

Ove izjave su uslijedile nakon što je jedna osoba ubijena, a sedam drugih povrijeđeno rano u subotu ujutro u nizu izraelskih zračnih napada na južni Libanon.

Zvanična libanonska nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da je 10 izraelskih zračnih napada u zoru ciljalo šest skladišta teške opreme u području između okruga Msayleh i an-Najjariyah, zapalivši zgradu i mnoge mašine.

„Udari su također potpuno presjekli put Msayleh zbog teške štete i doveli su do smrti jednog civila i povreda drugih koji su prolazili“, navodi se.