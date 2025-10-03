  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

UNRWA: Izrael dnevno ubija 100 Palestinaca u Gazi

3 oktobar 2025 - 14:41
News ID: 1734384
UNRWA: Izrael dnevno ubija 100 Palestinaca u Gazi

ABNA24: Glasnogovornik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama (UNRWA) izjavio je da Izrael dnevno ubija 100 Palestinaca u Gazi.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glasnogovornik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama (UNRWA) izjavio je da samo 9 posto potreba stanovništva ulazi u Pojas Gaze.

Dodao je: Činjenica da Izrael otprilike 250.000 Palestinaca opkoljenih u Gazi naziva teroristima ili pristalicama terorizma pokazuje da planira masovni masakr Palestinaca.

Glasnogovornik UNRWA-e izjavio je: Izrael dnevno ubija otprilike 100 Palestinaca u Pojasu Gaze i ranjava još 300 drugih.

Kao rezultat napada izraelske vojske na Pojas Gaze od 7. oktobra 2023. do danas, ubijeno je otprilike 67.000 ljudi, a desetine hiljada su ranjene.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha