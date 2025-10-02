Humanitarna katastrofa u Gazi; djeca bez roditelja u noćnoj mori

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), humanitarna kriza u Gazi uništila je živote hiljada djece. Oni se bore s raseljavanjem, glađu, smrću voljenih i strašnim nasiljem skoro dvije godine. Izvještaji pokazuju da je u Gazi umrlo više od 65.000 ljudi, a desetine hiljada djece izgubile su roditelje.

Noor, sedamnaestogodišnja djevojka iz Shuja'iye, jedno je takvo dijete. Nekada miran dom sa svojom porodicom, sada se suočava s neizvjesnom budućnošću zbog gubitka oca i stalnog raseljavanja. Njen otac, koji je radio na maloj porodičnoj farmi, poginuo je u ranim danima izraelskog bombardiranja. Noor i njena porodica su od tada bili prisiljeni da se nekoliko puta sele iz skloništa u sklonište.

Teški životni uslovi prisilili su porodicu da satima stoji u redu kako bi dobila mali obrok od leće ili tjestenine. Obrazovanje je također poremećeno.

Porodica se suočila s još većim tragedijama; Noorin brat, Mohammed, poginuo je u raketnom napadu dok je skupljao brašno, a njena sestra, Neda, pretrpjela je tešku psihičku traumu.

Islamska organizacija za pomoć objavila je da se više od 7.300 palestinske siročadi trenutno nalazi na listi čekanja za podršku, a njihovo stanje svakim danom postaje sve kritičnije.