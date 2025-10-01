Izrael ubio preko 100 civila u Libanu od primirja

„Do kraja septembra, Ured UN-a za ljudska prava potvrdio je 103 civila ubijena u Libanu od primirja“, saopćilo je tijelo UN-a za ljudska prava u srijedu.

Također se osvrnulo na hiljade izraelskih kršenja sporazuma o primirju, uključujući napade na civile i rušenje kuća, koje su zabilježile Libanonske oružane snage.

Šef UN-a za ljudska prava Volker Turk izjavio je: „Još uvijek vidimo razorne posljedice napada avionima i dronima u stambenim područjima, kao i u blizini mirovnih snaga UN-a na jugu.“

„Danas porodice jednostavno nisu u mogućnosti da započnu obnovu svojih domova i svojih života, već se umjesto toga suočavaju sa stvarnom i trenutnom opasnošću od još napada. Stotine oštećenih škola, zdravstvenih ustanova, vjerskih objekata, između ostalih civilnih lokacija, još uvijek su zabranjene zone ili su u najboljem slučaju samo djelimično upotrebljive“, dodao je Turk.