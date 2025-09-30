Izvještaj New York Timesa o padu povjerenja američke javnosti u Izrael

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nova anketa u Sjedinjenim Državama pokazuje da je američka podrška cionističkom režimu smanjena.

Anketa New York Timesa je pokazala: "40 posto Amerikanaca kaže da Izrael namjerno ubija palestinske civile, u odnosu na 20 posto nakon napada 7. oktobra."

Novine su o rezultatima svoje ankete napisale: "Većina američkih birača protivi se slanju veće ekonomske i vojne pomoći Izraelu."

Izvještaj nastavlja: "35 posto Amerikanaca danas podržava Palestince, u poređenju sa 20 posto nakon 7. oktobra."

New York Times je također dodao: „Američka podrška Izraelu pala je na 34 posto, u poređenju sa 47 posto nakon napada 7. oktobra.“