Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova

Zaustavljanje genocida u Gazi najvažniji je test kredibiliteta za UN

22 septembar 2025 - 18:13
News ID: 1729929
ABNA24: Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova naglasio je: Zaustavljanje genocida u Gazi najvažniji je test učinkovitosti i kredibiliteta za UN.

Prema Međunarodnoj službi Iranske radiodifuzne korporacije, gospodin Baghai, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, napisao je u poruci "Došli smo u New York kako bismo prisustvovali godišnjem zasjedanju Generalne skupštine UN-a".

Pozivajući se na poruku ovogodišnjeg zasjedanja, a to je "Zajedno, za bolji svijet", glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova naglasio je da se ovo zasjedanje održava na godišnjicu osnivanja UN-a, kada su temeljni principi i ciljevi UN-a izloženi neviđenim prijetnjama. Prijetnjama poput ratobornog unilateralizma, maltretiranja, nepoštivanja međunarodnog prava i nekažnjivosti uprkos počinjenju najtežih kršenja ljudskih prava.

G. Baghaei je naglasio da "ako želimo imati efikasne i korisne Ujedinjene nacije, njene članice moraju odmah djelovati s čvrstom odlučnošću da zaustave brutalnost i procesuiraju i kazne kriminalce u Gazi".

