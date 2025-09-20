Jemen će otvoriti "vrata pakla" Izraelu kada novo oružje bude stavljeno u upotrebu, upozorava Ansarullah

U subotu je Hizam al-Assad istakao je jemensku vojnu moć u suprotstavljanju stranim prijetnjama, navodeći da ta arapska nacija ne strahuje od zastrašivanja izraelskog ministra vojnih poslova Israela Katza da ubije vođu Ansarullaha Abdul-Malika al-Huthija i da podigne izraelsku zastavu iznad jemenske prijestolnice Sane.

"Stavili smo u upotrebu novu domaću vojnu opremu", rekao je Assad.

Upozorio je režim u Tel Avivu da će, ako napravi bilo kakvu glupu grešku, Jemen otvoriti vrata pakla cionističkom entitetu.

„S obzirom na naše tekuće operacije protiv cionističkih okupatora, prijetnje kriminalca Katza snažno ukazuju na osjećaj poraza“, rekao je Assam.

Visoki zvaničnik Ansarullaha napomenuo je da su Katzove prijetnje da će podići izraelsku zastavu iznad Sane potpuno smiješne, jer je glavni grad Jemena mnogo dalje od njega nego sunce, i neće moći do njega doći.

U izjavi na platformi društvenih medija X u petak, Katz je ustvrdio: „Abdul-Malik al-Huthi, dolazi tvoj red. Bit ćeš poslan da se sastaneš sa svojom vladom i svim članovima Osovine zla koji čekaju u dubinama pakla.“

Katz je mislio na atentat na jemenskog premijera Ahmeda Ghaliba al-Rahawija i nekoliko ministara u izraelskom zračnom napadu na Sanu 28. augusta.

Zastava Ansarullaha „bit će zamijenjena izraelskom plavo-bijelom zastavom“, dalje je tvrdio izraelski ministar.

U svjetlu pogoršanja genocidnog rata u Gazi koji je započeo u oktobru 2023. godine, jemenske snage su izvršile stratešku pomorsku blokadu s ciljem ometanja isporuke vojnih resursa Izraelu, istovremeno pozivajući globalnu zajednicu da se pozabavi teškom humanitarnom krizom u Gazi.

Istovremeno su izvele višestruke napade raketama i dronovima na ključne ciljeve koji se nalaze u regijama pod izraelskom okupacijom, pokazujući svoju podršku Palestincima u Gazi.

Jemenske oružane snage su nedvosmisleno izjavile da će nastaviti svoje operacije sve dok Izrael ne okonča svoje kopnene i zračne napade u Gazi.

Izrael je ubio najmanje 65.208 Palestinaca, uglavnom žena i djece, u opkoljenom Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.