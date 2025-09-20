Hamas osuđuje kao "ratni zločin" upotrebu vozila napunjenih eksplozivom od strane Izraela u Gazi

Hamas je ove komentare dao u saopštenju u subotu, nakon izvještaja o upotrebi robota, eksplozivnih vozila i padobranaca od strane Izraela u svojoj kopnenoj ofanzivi u gradu Gazi.

Grupa otpora je dalje izjavila da svijet danas svjedoči "strašnim zločinima" koje čini režim izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, kojeg traži Međunarodni krivični sud (ICC).

Ovi zločini imaju za cilj uništenje grada Gaze i prisilno raseljavanje njegovih stanovnika kroz kampanju masakra i bombardiranja, koristeći različite metode ubijanja i istrebljenja, pri čemu su vozila natovarena eksplozivom među najvažnijim korištenim sredstvima, dodaje se.

Hamas je dalje pozvao međunarodnu zajednicu, kao i arapske i islamske nacije, da odmah intervenišu kako bi zaustavili ove užasne zločine i poduzmu konkretne mjere kako bi "cionistički ratni zločinci" bili odgovorni za svoja zvjerstva protiv naroda Gaze i čovječanstva u cjelini.

U ponedjeljak je Izrael pokrenuo novu kopnenu ofanzivu na grad Gazu, ubivši desetine civila i zakopavši porodice pod ruševinama.

Grupe za zaštitu ljudskih prava i humanitarne organizacije već su dokumentovale detonaciju skoro 120 vozila koja su prevozila stotine tona eksploziva u naseljima Gaze u roku od jedne sedmice, opisujući to kao neviđeni kriminalni čin u ljudskoj historiji.

Noćna ofanziva dogodila se samo nekoliko sati nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio u ponedjeljak u posjeti Al-Qudsu izrazio punu podršku Trumpove administracije Benjaminu Netanyahuu.

Cilj Izraela u Gazi je raseljavanje stanovništva prema južnim područjima.

Od augusta, izraelska vojska je koristila preko 180 robota s minama i vozila na daljinsko upravljanje napunjenih eksplozivom kako bi nanijela veliku štetu gradu.

Grad je svjedočio uništenju preko 200 zgrada, od kojih su mnoge sadržavale civilne domove.

Kako bi iskoristila destruktivni učinak operacije, izraelska vojska također raspoređuje oklopne jedinice u grad Gaza, koji je već uglavnom razoren.

Ovog mjeseca, Izrael je izdao 13 naredbi o protjerivanju, od kojih su gotovo sve imale za cilj iseljenje stanovnika sa sjevera.