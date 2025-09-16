Cionistički režim napao jemensku luku Hodeidah u pokušaju da zatvori luku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), mediji su u utorak izvijestili da su izraelski ratni avioni izveli zračne napade na luku Hodeidah u zapadnom Jemenu.

Brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je da se odbrambeni sistemi jemenske vojske suočavaju s neprijateljskim cionističkim ratnim avionima.

Jemenski mediji navode da su izraelski ratni avioni izveli 12 zračnih napada na luku.

Izraelski vojni izvor rekao je za režimsku televiziju Kanal 13: „Cilj napada bio je napad na dokove luke, kako bi se nastavila pomorska blokada koju smo nametnuli Hutima posljednjih mjeseci i spriječili napori za obnovu luke.“

Izraelski izvor je također rekao za režimsku televiziju Kanal 12 da je cilj napada bio zatvaranje luke.

Napad se dogodio u okolnostima kada je jemenska vojska zatvorila luku Eilat svojim raketnim i napadima dronovima.

Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga također je objavio da je „zračna odbrana jemenske vojske izazvala ozbiljne poremećaje i zbunjenost neprijateljskih aviona i prisilila neke od njihovih borbenih formacija da napuste jemenski zračni prostor prije izvođenja napada, te da je njihov ulazak u dubine jemenske teritorije bio spriječen.“