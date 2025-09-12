Houthi: Cionistički režim želi dominaciju nad regijom i potpuno uništenje Palestine

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Sayyid Abdul Malik Al-Huthi, vođa jemenskog pokreta Ansarullah, u svom govoru održanom u četvrtak, 10. septembra 1404. godine, smatrao je Ameriku partnerom u zločinima cionističkog režima i naglasio nastavak islamskog otpora i jedinstvo protiv ovih agresija.

U svom govoru, Abdul Malik Badr Al-Din Al-Houthi, vođa jemenskog pokreta Ansarullah, objasnio je nove dimenzije zločina cionističkog režima u Pojasu Gaze i upozorio da agresije ovog režima ne samo da nisu prestale nakon 703 dana, već eskaliraju na užasan način.

Huthi, objavljujući da je broj djece šehida u Gazi premašio 20.000, a žena šehida 12.500, primijetio je: "Cionistički režim je do sada potpuno izbrisao 2.700 palestinskih porodica, što pokazuje odlučnost režima da počini sveobuhvatni genocid i cilja sve grupe bez najmanjeg izuzetka."

Vođa jemenskog pokreta Ansarullah, osvrćući se na potvrdu planiranog zločina cionista od strane međunarodnih institucija, izjavio je: "Rašireno neprijateljsko ciljanje naroda Gaze u genocidu putem prehrambene blokade i gladi priznale su sve ugledne međunarodne organizacije, ali nažalost, od proglašenja gladi od strane Ujedinjenih nacija, nisu poduzete nikakve praktične akcije da se ova situacija promijeni."

Dodao je: "Svi svjedoče da cionistički neprijatelj čini zločin gladi nad dva miliona ljudi u Gazi; "Zločin koji je bez presedana u svjetskoj historiji."

Sayyed Abdul-Malik Al-Huthi upozorio je: Cionistički režim pokušava dovršiti svoj proces dominacije nad cijelom palestinskom zemljom, a zatim kročiti izvan palestinske zemlje.

Dodao je: Cionistički režim ima planove na nivou susjednih zemalja u Libanu i Siriji i kuje planove protiv Jordana, Egipta i Iraka.

Vođa Jemenske revolucije rekao je: Amerikanci smatraju genocid nad islamskim ummetom i stvaranje osnove za uspostavljanje takozvanog "Velikog Izraela" svetom i vrlo važnom misijom.

U vezi s događajima u Libanu, rekao je: Politički pritisak na Libanon da odloži oružje vrši se s ciljem da se neprijatelju omogući da dovrši svoj plan dominacije nad Libanom bez ikakvih prepreka.

Sayyed Abdul-Malik Al-Huthi rekao je: Za razliku od napora da se razoruža otpor u Libanu, cionistički režim pokušava da se naoruža koliko god je to moguće.

U vezi sa situacijom u Siriji, rekao je: "Izraelska agresija na Siriju se nastavlja i to je velika lekcija za sve Arape i sve one koji imaju pristup suprotan ideji džihada."

Vođa Jemenske revolucije također se osvrnuo na napad cionističkog režima na Katar i rekao: "Napadajući Katar, izraelski neprijatelj nastoji proširiti opseg svoje agresije u regiji."

Dodao je: "Izraelski neprijatelj pokazuje da ni na koji način ne poštuje prava arapskih zemalja niti njihov suverenitet i nema nikakve obzira."

Sayyed Abdul Malik Al-Huthi rekao je o agresiji cionističkog režima na Katar: Napad na Katar izvršen je jer je ova zemlja igrala ključnu ulogu u mirovnim pregovorima i prekidu agresije na Pojas Gaze.

Rekao je: Napadom na Katar, izraelski neprijatelj počinio je dva čina agresije. Prvo, agresiju na pregovarački tim Hamasa prisutan u Kataru, i drugo, agresiju na suverenitet Katara.

Vođa Jemenske revolucije rekao je: Nema sumnje da je izraelski neprijatelj bio uvjeren u američku podršku i potporu u svojoj agresiji na Katar.

Dodao je: Zahvaljujemo Bogu što je agresija protiv pokreta Hamas u Dohi poražena i čestitamo našoj braći u pokretu Hamas na ovom porazu.

Sayyed Abdul Malik Al-Houthi je rekao: Izraelski neprijatelj nije uzeo u obzir ulogu Katara u mirovnim pregovorima, niti njegove međunarodne i regionalne odnose.

Dodao je: Operacije jedinice dronova bile su brojne i efikasne, sa 23 drona koji su ciljali nekoliko ciljeva u područjima Al-Khudaira, Jaffa, Ashdod, Ashkelon, Al-Naqab i Umm Al-Rishrash.

Sayyed Abdul Malik Al-Houthi je rekao: Uspješne operacije su izvedene protiv aerodroma koji izraelski neprijatelj naziva aerodrom "Ramon", kao i aerodroma Al-Lod.

Dodao je: Dvije operacije su također izvedene protiv dva izraelska trgovačka broda u sjevernom Crvenom moru.

Vođa jemenske revolucije rekao je: Vojna agresija izraelskog režima protiv Jemena jučer nije donijela nikakva postignuća za ovaj režim i samo je izrazila bankrot, kriminal i agresiju cionista.

Rekao je: Izraelska agresija i njeni zločini neće slomiti volju našeg voljenog naroda, već će povećati njihovu snagu i postojanost u njihovoj odlučnosti i volji.

Rekao je: Zločin cionističkog režima nije samo kršenje suvereniteta Države Katar, već i objava brutalnog rata protiv svih arapskih i islamskih zemalja, a ovaj režim ugrožava regionalnu i međunarodnu sigurnost.