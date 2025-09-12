  1. Home
Iranski ministar vanjskih poslova poziva muslimanske zemlje da se suprotstave izraelskom "zakonu džungle" protiv regije

12 septembar 2025 - 22:32
News ID: 1726250
ABNA24: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi pozvao je muslimanske zemlje da poboljšaju saradnju i interakciju u svim sektorima kako bi se suprotstavile "zakonu džungle" izraelskog režima protiv zemalja regije.

Araghchi je rekao da Islamska Republika poziva sve muslimanske države da pojačaju partnerstvo i saradnju u svim oblastima kako bi služile svojim narodima i suprotstavile se zakonu džungle, koji provodi izraelski režim uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko zapadnih vlada.

U intervjuu za novinsku web stranicu Arabi 21, pozvao je muslimanske i zapadnoazijske zemlje da odmah djeluju kako bi zaustavile rat i masakr i suprotstavile se planovima režima u Palestini i cijeloj regiji.

Iranski ministar je ukazao na nekoliko do sada održanih bezuspješnih arapskih, islamskih i međunarodnih sastanaka o Palestini. Rekao je da palestinskom narodu nisu potrebne samo riječi, već hrana, lijekovi, ispunjenje svih njihovih potreba i kraj nepravdama kojima su izloženi.

Araghchi je rekao da nedavni izraelski akti agresije usmjereni na političko rukovodstvo palestinskog pokreta otpora Hamas u Kataru podsjećaju na slične napade i terorističke zločine koje je režim počinio protiv iranskih naučnika i političara.

Udari su također slični izraelskim zločinima protiv vođa palestinskog i libanskog fronta otpora u protekle dvije godine u Iranu, Libanu, Palestini, Siriji i drugim regijama, rekao je.

Iranski ministar vanjskih poslova rekao je da takvi potezi signaliziraju da izraelski režim ne poštuje nikakve crvene linije.

