Veličanstveni skup podrške Gazi u Saadi

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt ABNA - stanovnici Saade učestvovali su u velikim skupovima od ranih jutarnjih sati, koji su se, pored centralnog gradskog trga, održavali i na 41 drugom trgu širom pokrajine.

Dopisnik Al-Masiraha u Saadi izvijestio je da su skupovi uključivali širok spektar različitih segmenata društva, od starijih osoba do mladih i djece, pa čak i veterana i invalida, a prisutni su naglasili da je pitanje Palestine, posebno Gaze, od vitalnog značaja za sve Jemence.

Učesnici ovih skupova najavili su da njihova podrška Gazi nije samo verbalna i da su spremni učestvovati u centrima za obuku i mobilizaciju za svaku potrebnu akciju.

Naglasili su da je njihovo prisustvo u ovom pokretu komplementarno raketama i dronovima koji su usmjereni protiv cionističkog režima i da predstavlja praktičan odgovor na agresivnu politiku Tel Aviva.

U službenoj izjavi o marševima Saada, uz ponavljanje slogana "Odanost šehidima; nikada se nećemo povući u podršci Gazi", naglašen je stav jemenske nacije u podršci Palestini i džamiji Al-Aksa te protivljenju svakoj tiraniji i agresiji.

U izjavi se navodi da agresija na bilo koju islamsku zemlju znači napad na cijeli muslimanski ummet, a svaki šehid koji izgubi život pripada svim muslimanima.

Učesnici su također naglasili važnost razvoja vojnih sposobnosti Jemena u suočavanju sa cionističkim režimom i američkim snagama, te izjavili da su uz povjerenje u Boga i jedinstvo nacije moguća čuda i da će se na kraju postići pobjeda.

Ovi marševi održani su kao odgovor na poziv Sayyida Abdul Malika Badreddina al-Huthija, vođe jemenskog pokreta Ansarullah, sa sloganom "Odanost šehidima; nikada se nećemo povući u podršci Gazi". Sličan marš planiran je i u Sani.