Iran snažno osudio izraelske napade na Jemen, pozvao na globalnu akciju

Iran je oštro osudio izraelske "kriminalne" zračne napade na infrastrukturu i stambena područja Jemena, uključujući sjedišta medija, pozivajući Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i međunarodnu zajednicu da preduzmu hitne mjere protiv zločina režima.

"Ponovljeni akti agresije cionističkog režima protiv regionalnih zemalja, zajedno s kontinuiranim genocidom i ubijanjem nevinih ljudi u okupiranoj Palestini, ne samo da su globalno prihvaćene normativne i pravne temelje podvrgli neviđenoj eroziji, već su i pogazili sve moralne i ljudske principe", navodi se u saopćenju iranskog Ministarstva vanjskih poslova.

Dan nakon bombardiranja katarske Dohe, izraelski zračni napadi na jemenske provincije Sana'a i al-Jawf u srijedu su ubili najmanje 35 ljudi, uključujući novinare, a ranjena je 131 osoba.

U saopćenju, izraelska vojska potvrdila je napad, rekavši da su pogođena mjesta u Sani i al-Jawfu.

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je saučešće Jemenu zbog mučeništva nevinih ljudi tokom vojne agresije izraelskog režima, hvaleći hrabru solidarnost nacije s potlačenim Palestincima.

Dalje je naglasilo potrebu za jedinstvom i saradnjom među islamskim zemljama kako bi se suprotstavile ekspanzionizmu i ratobornom djelovanju uzurpatorskog entiteta.