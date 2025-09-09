Američki ambasador nazvao izraelski genocid u Gazi "borbom raja protiv pakla"

🔹️Američki ambasador u Izraelu opisao je izraelski genocid u Gazi, koji je u petak ušao u svoj 700. dan, kao "bitku vjekova" i sukob između raja i pakla.

🔹️U intervjuu za CBN News u četvrtak, Michael Dale Huckabee je opisao izraelski rat u Gazi kao borbu između dobra i zla.

„Ovo nije horizontalno. Nije lijevo, desno, liberalno ili konzervativno. Ovo je vertikalna bitka. To je Raj protiv Pakla. To je dobro protiv zla“, tvrdio je Huckabee.

🔹️Rekao je da rat ne proizlazi iz društvenih ili ekonomskih uslova, već potiče od demonskih sila.

🔹️Naglasio je da kršćanski vjernici širom svijeta moraju priznati ovu stvarnost kako bi u potpunosti shvatili razmjere rata.

🔹️Huckabee je također pozvao kršćane u Sjedinjenim Državama i inostranstvu da stanu uz Izrael, ne samo u znak podrške njegovom vladajućem tijelu, već zato što Izrael, kako je tvrdio, predstavlja abrahamsku vjeru, božanski zakon i temelj zapadne civilizacije.