Njemački šef diplomatije: Ne vidimo potrebu za oštrijim sankcijama Izraelu



🔹️Berlin odbija da se pridruži evropskim partnerima u obećanju o priznavanju palestinske države, dok su mnoge zemlje, uključujući Kanadu i Francusku, najavile planove da to učine na Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku kasnije ovog mjeseca.



"Obustavili smo isporuku oružja Izraelu koje bi se moglo koristiti u ratu u Gazi", rekao je Johan Wadephul, njemački diplomata za novinski portal t-online.





🔹️Naveo je da taj potez predstavlja

jasan signal Izraelu i da je tim činom postignuto više od pukih izjava drugih zemalja.

"Smatram da je ova odluka trenutno dovoljna", dodao je Wadephul.



🔹️Djelimični embargo na izvoz njemačkog oružja Izraelu najavio je kancelar Friedrich Merz početkom avgusta.



Uprkos tome, Njemačka i dalje ostaje jedan od glavnih pristalica politike Tel Aviva i ne vide se naznake promjene tog kursa u bliskoj budućnosti.