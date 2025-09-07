Francuska želi priznati Palestinu dok obara rekord izvoza oružja Izraelu

📌Razotkrivanje dvoličnosti Francuske: Makron, kritičar Izraela i zagovornik stvaranja palestinske države, prošle godine oborio je rekord u izvozu oružja Izraelu!



🗞Prema izvještajima „Mediaparta“ i „Middle East Eye“, u 2024. godini francuske dozvole za izvoz oružja u Izrael udvostručene su i dostigle 387 miliona eura.



💡Aktivisti smatraju da Makron, umjesto prividne podrške Palestini, treba zaustaviti prodaju oružja Izraelu kako bi se rat okončao.