Francuska želi priznati Palestinu dok obara rekord izvoza oružja Izraelu

7 septembar 2025 - 18:48
News ID: 1724585
ABNA24: Makron, kritičar Izraela i zagovornik stvaranja palestinske države, prošle godine oborio je rekord u izvozu oružja Izraelu!

📌Razotkrivanje dvoličnosti Francuske: Makron, kritičar Izraela i zagovornik stvaranja palestinske države, prošle godine oborio je rekord u izvozu oružja Izraelu!

🗞Prema izvještajima „Mediaparta“ i „Middle East Eye“, u 2024. godini francuske dozvole za izvoz oružja u Izrael udvostručene su i dostigle 387 miliona eura.

💡Aktivisti smatraju da Makron, umjesto prividne podrške Palestini, treba zaustaviti prodaju oružja Izraelu kako bi se rat okončao.

