Francuska želi priznati Palestinu dok obara rekord izvoza oružja Izraelu

🗞Prema izvještajima „Mediaparta“ i „Middle East Eye“, u 2024. godini francuske dozvole za izvoz oružja u Izrael udvostručene su i dostigle 387 miliona eura.
💡Aktivisti smatraju da Makron, umjesto prividne podrške Palestini, treba zaustaviti prodaju oružja Izraelu kako bi se rat okončao.
7 septembar 2025 - 18:48
ABNA24: Makron, kritičar Izraela i zagovornik stvaranja palestinske države, prošle godine oborio je rekord u izvozu oružja Izraelu!
📌Razotkrivanje dvoličnosti Francuske: Makron, kritičar Izraela i zagovornik stvaranja palestinske države, prošle godine oborio je rekord u izvozu oružja Izraelu!
