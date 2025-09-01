Preko 250 medijskih kuća osudilo ubistvo novinara u Gazi od strane Izraela

Akcija je zahtijevala zaštitu palestinskih novinara i kraj izraelske nekažnjivosti za zločine protiv štampe.

„Brzinom kojom izraelska vojska ubija novinare u Gazi, uskoro neće ostati niko da vas obavještava“, rekao je u ponedjeljak u saopštenju direktor grupe za slobodu medija Reporteri bez granica (RSF), Thibaut Bruttin.

Učesnici protesta "zahtijevaju kraj nekažnjivosti za izraelske zločine protiv novinara iz Gaze, hitnu evakuaciju novinara koji žele napustiti Pojas i da se stranoj štampi omogući nezavisan pristup", navodi se u saopštenju RSF-a.

Medijska grupa je izjavila da je podnijela četiri tužbe Međunarodnom krivičnom sudu (ICC) protiv Izraela zbog ratnih zločina koje je izraelska vojska počinila nad novinarima u Gazi.

RSF je dalje naveo da je za manje od 23 mjeseca izraelska vojska ubila 220 novinara u opkoljenom pojasu.

Vladina medijska kancelarija Gaze izvještava da je od oktobra 2023. ubijeno 247 novinara. Kancelarija UN-a za ljudska prava navodi isti broj.

Protest, koji je podržala i globalna grupa za kampanju Avaaz, pojavio se na web stranicama novinskih kuća, uključujući Al Jazeeru, The Independent, francuske publikacije La Croix i L'Humanité, te njemačke novine Tageszeitung i Frankfurter Rundschau, prema RSF-u.

Grupa je dodatno pozvala međunarodnu zajednicu da preduzme odlučne mjere i apelirala na Vijeće sigurnosti UN-a da zaustavi kršenja zakona izraelske vojske protiv palestinskih novinara.

Protest u ponedjeljak održan je samo sedmicu dana nakon što je pet novinara ubijeno u izraelskom napadu na Medicinski kompleks Nasser u južnoj Gazi.

Među žrtvama su bili fotograf Al Jazeere Mohammad Salama, fotoreporter Reutersa Hussam al-Masri, Mariam Abu Daqqa, koja je izvještavala za nekoliko medija, uključujući The Independent Arabic i Associated Press, te novinar Moaz Abu Taha.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da su žrtve ubijene na četvrtom spratu bolnice u "dvostrukom udaru" - jedan projektil je pogodio prvo, a nekoliko trenutaka kasnije i drugi, dok su spasilačke ekipe jurile na mjesto događaja.

Ranije u augustu, u izraelskom zračnom napadu ubijeno je šest novinara, među kojima je bio i Anas al-Sharif iz Al Jazeere. Novinari su se sklonili u šator rezerviran za medijsko osoblje ispred bolnice al-Shifa u gradu Gazi. Izvještaji navode da je izraelski napad bio usmjeren posebno na al-Sharifa.

Dok Izrael nastavlja blokirati ulazak stranih novinara u Gazu, palestinski novinari ostaju jedini direktni izvori izvještavanja iz zone sukoba.

Federacija novinskih agencija Organizacije islamske saradnje (OIC) također je izrazila duboku zabrinutost zbog kontinuiranih atentata na palestinske novinare od strane izraelskih snaga.

Federacija je naglasila da događaji koji se odvijaju u Gazi predstavljaju očigledno kršenje međunarodnih zakona i standarda, uz izraelske prekršaje slobode štampe i medija, kao i njihovu strategiju potiskivanja istine, ušutkavanja neslaganja, prikrivanja svakodnevnih kršenja zakona i opstrukcije njihovog širenja u svjetsku javnost.

Izraelski režim je od 7. oktobra 2023. godine u Gazi ubio najmanje 63.557 Palestinaca, uglavnom žena i djece.