Evropska trojka na ivici ponovnog uvođenja sankcija UN-a Iranu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), četiri diplomate su najavile da će zemlje Evropske trojke (Velika Britanija, Francuska i Njemačka) vjerovatno sutra, u četvrtak, započeti proces ponovnog uvođenja sankcija UN-a Iranu. Međutim, ove zemlje se nadaju da će Iran u roku od 30 dana dati obećanja o svom nuklearnom programu koja će ih uvjeriti da odgode praktične mjere.

U tom smislu, portparol njemačkog Ministarstva vanjskih poslova je u srijedu najavio da Francuska, Velika Britanija i Njemačka ostaju spremne aktivirati mehanizam za ponovno uvođenje sankcija UN-a. Ovaj stav je zauzet nakon trilateralnog sastanka s Iranom u Ženevi u utorak, koji je održan s ciljem oživljavanja diplomatskih napora u vezi s iranskim nuklearnim programom.

Njemački glasnogovornik je na konferenciji za novinare dodao da je, uprkos nedostatku konačnog rezultata u pregovorima, opcija ponovnog uvođenja sankcija i dalje na stolu, ali da će tri evropske zemlje nastaviti pokušavati pronaći diplomatsko rješenje.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran Kazem Gharibabadi naglasio je u utorak posvećenost svoje zemlje diplomatiji i obostrano korisnom rješenju, rekavši da je sada vrijeme da Evropska trojka i Vijeće sigurnosti donesu pravu odluku.

Dodao je da su strane preispitale svoje stavove o Rezoluciji Vijeća sigurnosti 2231; Rezoluciji kojom se podržava nuklearni sporazum iz 2015. godine između Irana i svjetskih sila.

Ženevski sastanak bio je posvećen zahtjevima Zapada za nastavak inspekcija IAEA iranskih nuklearnih lokacija, s ciljem oživljavanja diplomatskog puta ka postizanju sporazuma ili suočavanju s nastavkom sankcija koje su ukinute prema sporazumu iz 2015. godine.

Ranije ove godine, evropske zemlje su se složile sa Sjedinjenim Državama da će se aktivirati mehanizam za okidanje ako Iran ne ispuni određene uslove do kraja augusta. Ti uslovi su uključivali nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, omogućavanje pristupa inspektorima IAEA iranskim nuklearnim lokacijama i razjašnjenje statusa više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma.

Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, objavio je u srijedu da su se inspektori agencije vratili u Iran nakon odsustva dužeg od sedam sedmica i da planiraju nastaviti svoje aktivnosti.

Nasuprot tome, Abbas Araghchi, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, naglasio je da je ulazak inspektora IAEA u zemlju izvršen odlukom Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti i da je njegova svrha bila praćenje procesa zamjene goriva u elektrani Bushehr.

Naglasio je da, suprotno tvrdnjama nekih predstavnika, zakon koji je usvojio parlament nije prekršen. Prema ovom zakonu, saradnja s IAEA podliježe odluci Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti i svi zahtjevi agencije moraju biti upućeni ovom vijeću.

Međutim, neki članovi iranskog parlamenta protestovali su u srijedu protiv dozvole za inspekciju elektrane Bushehr i Teheranskog istraživačkog centra, smatrajući to suprotnim zakonu koji je usvojio parlament. Zakon, koji je usvojen 26. juna, a koji je također odobrilo Vijeće čuvara, obavezuje vladu da spriječi ulazak inspektora IAEA i obustavi sve inspekcijske aktivnosti. Iran je optužio Agenciju za atomsku energiju da učestvuje u špijunskim aktivnostima i priprema teren za napade Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.