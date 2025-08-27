'Čisti kolonijalni refleks': Trumpov izaslanik kritikovan zbog 'animalističnih' uvreda libanonskim novinarima

Izaslanik predsjednika Donalda Trumpa za Siriju i ambasador u Turskoj, Tom Barrack, izazvao je stalnu bujicu negodovanja u utorak nakon što je novinarima koji su mu pokušavali postavljati pitanja tokom konferencije za novinare u Bejrutu rekao da "budu tihi" i prestanu biti "animalistični".

"Ponašajte se civilizovano, ponašajte se ljubazno, ponašajte se tolerantno", dodao je.

Zvaničnik je nastavio tvrdeći da je situacija u regiji Zapadne Azije - gdje je izraelska i američka agresija odnijela stotine života i posijala nekontrolirani haos - posljedica ponašanja za koje je on pokušavao optužiti novinare.

Upadajući na platforme društvenih medija, korisnici interneta osudili su Barrackove "kolonijalističke", izuzetno dominantne i rasno nabijene komentare.

Aktivista koji se predstavio kao Thomas Keith nazvao je izaslanikove komentare "čistim kolonijalnim refleksom".

Tom Barrack, koji djeluje kao nadzornik plantaže i podučava libanonske novinare da se "ponašaju civilizovano" u Bejrutu, čisti je kolonijalni refleks, a gostujući Amerikanac postavlja "pravila" o tome kako lokalno stanovništvo govori u svojoj zemlji, predstavljajući to kao "problem s regijom".

Zvaničnik, dodao je Keith, nije bio u poziciji da postavlja "pravila" o tome kako lokalno stanovništvo može govoriti u svojoj zemlji, dok to predstavlja kao "problem s regijom". Također je naglasio da su konferencije za novinare u samim SAD-ima mnogo glasnije, ali bi se umjesto toga uvijek tumačile kao "živahna aktivnost slobodne štampe".

Geopolitički analitičar Kevork Almassian također je Barrackove primjedbe nazvao "kolonijalnom snishodljivošću".

Arogancija američkih zvaničnika u Libanu je više nego ponižavajuća.

Tom Barrack je otišao toliko daleko da je upozorio libanonske novinare da ne budu "životinjski" i pozvao ih da se "civilizuju" - tvrdeći da je to problem s regijom.

Jemenski aktivista koji se predstavlja kao Oday primijetio je da komentari ukazuju na "kolonijalni mentalitet", dok je sama Amerika decenijama podsticala ratove i razaranja širom svijeta, uključujući i regiju.

Libansko-britanska novinarka i bivša dopisnica Sunday Timesa, Hala Jaber, uporedila je Barracka sa "kolonijalnim komesarom iz 19. vijeka". „Vi ne vodite ovu zemlju i nemate pravo vrijeđati njen narod“, dodala je.

Izaslanik, dodala je, nije u poziciji da krivi našu 'regiju' za situaciju koja bjesni širom Zapadne Azije.“

Asad Abukhalil, libanonsko-američki profesor političkih nauka na Kalifornijskom državnom univerzitetu Stanislaus, jadikovao je zbog takvih rasističkih izjava osobe libanonskog porijekla, pozivajući se na Barrackove vlastite predačke korijene.

Kada takvi ljudi dođu da predstavljaju Washington u regiji, oni se najviše trude "da dokažu svoju lojalnost odlaskom u ekstreme u svom rasizmu i cionizmu", dodao je Abukhalil.

Palestinski pisac i pjesnik, Mosab Abu Toha, u međuvremenu, rekao je da su izraelski režim i njegov ključni vojni i politički podržavalac, SAD, bili "animalistički".

Američki izaslanik Tom Barrack poručuje libanonskim novinarima da se "ponašaju civilizovano, a ne animalistički", dodajući:

"Ovo je problem s regijom."

Po mom skromnom mišljenju, jedini ljudi koji nisu civilizovani i koji se ponašaju animalistički su oni koji čine genocid koji se prenosi uživo, rekao je.