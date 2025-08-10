Američki tehnološki gigant Microsoft pojačava izraelsku ratnu mašineriju u Gazi: Izvještaj

Izvještaj, koji je u subotu objavio Quds News Network, otkrio je da je Microsoft među najistaknutijim globalnim tehnološkim kompanijama koja je uspostavila snažno i utjecajno prisustvo u izraelskom ratu u Gazi.

Također je ukazao na primjenu Microsoftovih tehnologija dvostruke namjene od strane Izraela protiv Palestinaca.

U izvještaju se naglašava da tehnološki gigant ima kancelarije i razvojne centre u većim gradovima širom okupiranih teritorija, uključujući Herzliju, Tel Aviv, Haifu i Nazareth.

Ovi centri, prema izvještaju, fokusiraju se na razvoj naprednih tehnologija u sajber sigurnosti, vještačkoj inteligenciji, poslovnoj inteligenciji, velikim podacima i zdravstvu.

U izvještaju se citira Steve Ballmer, bivši izvršni direktor kompanije, koji je rekao da je Microsoft "koliko izraelska, toliko i američka kompanija", ističući dubok odnos između kompanije i Izraela nakon 7. oktobra 2023. godine, kada je režim pokrenuo svoj napad na Gazu.

U izvještaju se navodi da je u mjesecima nakon 7. oktobra oslanjanje izraelske vojske na Microsoftove cloud usluge poraslo više od 200 puta, a petabajti podataka sa dronova, kontrolnih punktova i biometrijskih skenera slili su se na servere kompanije, puneći AI sisteme za koje grupe za ljudska prava upozoravaju da se koriste za ciljanje civila u Gazi.

Korištenje Microsoftovih ogromnih serverskih banaka od strane izraelske vojske povećalo se za oko dvije trećine samo u prva dva mjeseca rata, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je ugovor vrijedan 133 miliona dolara potpisan između Microsofta i izraelskog ministarstva vojnih poslova, pri čemu je režim potrošio 10 miliona dolara za kupovinu 19.000 sati inženjerske podrške od Microsofta između juna i oktobra 2023. godine.

„Ovo nije slučajnost da je tehnologija pala u pogrešne ruke; to je proizvod višedecenijskog odnosa između Microsofta i Izraela, partnerstva koje obuhvata vojne ugovore, programe nadzora i regrutovanje stotina bivših vojnika u njegovu radnu snagu“, ističe se u izvještaju.

„Od svog prvog centra za istraživanje i razvoj u okupiranoj Haifi do trenutne uloge u napajanju AI infrastrukture izraelske vojske, Microsoft je duboko ukorijenjen u arhitekturi kolonijalizma.“

„Prema izvještaju, Microsoft je priznao prodaju napredne umjetne inteligencije i usluga računarstva u oblaku izraelskoj vojsci, koje su ključne za automatizaciju napada režima.

„Izraelska vojska koristi Azure platformu za transkripciju, prevođenje i obradu obavještajnih podataka prikupljenih putem masovnog nadzora, koji se zatim mogu povezati s izraelskim sistemima ciljanja zasnovanim na umjetnoj inteligenciji“, navodi se u izvještaju, citirajući visokog izraelskog vojnog oficira koji je opisao tehnologiju u oblaku kao „oružje u svakom smislu te riječi“.

U izvještaju se također navodi da Microsoft integrira svoje inženjere u izraelske vojne jedinice kako bi radili na visoko osjetljivim i povjerljivim projektima, kao što je „sistem nadzora koji se koristi za praćenje Palestinaca“, blisko sarađujući s Direktoratom za vojnu obavještajnu službu, uključujući ozloglašenu jedinicu za nadzor, Jedinicu 8200.

Također se navodi da je Microsoft zaposlio preko 1.000 bivših izraelskih vojnika i oficira u svojim uredima unutar okupiranih teritorija, a mnogi rade i u njegovim globalnim podružnicama.

Istrage zasnovane na procurjelim podacima zaposlenih otkrivaju da više od 300 bivših izraelskih špijuna trenutno radi u Microsoftu, prema izvještaju.

Microsoftov tim posvećen servisiranju izraelskog vojnog računa uključuje višeg rukovodioca koji je 14 godina služio u Jedinici 8200 i bivšeg šefa informacionih tehnologija u vojnoj obavještajnoj službi.

„Microsoftovo zapošljavanje velikog broja bivših izraelskih obavještajnih vojnika i oficira, posebno iz Jedinice 8200, sugerira organizirani, neformalni 'regrutacijski kanal' koji povezuje izraelski vojni/obavještajni establišment s Microsoftom“, navodi se u izvještaju.

Također se naglašava da je Microsoft nastavio sa saradnjom s okupacijskim režimom uprkos suočavanju sa široko rasprostranjenim protestima svojih zaposlenika i organizacija za ljudska prava.

„Zaposlenici koji su javno protestovali protiv Microsoftovih ugovora s izraelskom vojskom otpušteni su, što je izazvalo daljnje kontroverze“, navodi se u izvještaju. „Organizacije za ljudska prava kritikovale su upotrebu sistema umjetne inteligencije u ciljanim odlukama, napominjući da oni mogu biti manjkavi i dovesti do smrti nevinih.“

Naglašavajući da kritika Microsoftove uloge u Izraelu ističe veliki jaz u etičkoj odgovornosti multinacionalnih tehnoloških kompanija, u izvještaju se dodaje: „Kako upotreba umjetne inteligencije i računarstva u oblaku u vojnom kontekstu raste, postoji hitna potreba za robusnim međunarodnim okvirima upravljanja kako bi se osiguralo da se ove tehnologije ne koriste za kršenje ljudskih prava ili zakona ratovanja.“

Od 7. oktobra 2023. godine, Izrael čini genocid u Pojasu Gaze ubijajući, izgladnjujući i raseljavajući Palestince, ignorišući međunarodne pozive i naredbe Međunarodnog suda pravde da se to zaustavi.

Genocid je ostavio 61.369 mrtvih i 152.850 povrijeđenih, od kojih je većina djece i žena. Preko 11.000 ljudi se vodi kao nestalo, pored stotina hiljada raseljenih osoba i gladi koja je odnijela više od 210 života.