Bojkot američke i izraelske robe je važno oružje

Lider jemenskog pokreta Ansarullah, Abdul Malik al-Houthi, opisao je bojkot izraelske i američke robe kao “važno oružje” kojim raspolažu islamske zemlje.

U televizijskom govoru u nedjelju, Houthi je rekao da neprijatelji nastoje da iskoriste resurse nacija dok koriste ekonomske sankcije kao polugu protiv njih.

Izrazio je snažnu podršku palestinskim borcima otpora, za koje je rekao da su dokazali svoju vrijednost na prvim linijama fronta. On je obećao da će Ansarullah ostati nepokolebljiv i nastaviti svojim putem.

Houthi je naznačio da Jemen pomno prati sporazum o prekidu vatre u Gazi i upozorio da će, ako Izrael nastavi rat na palestinskoj teritoriji, jemenske oružane snage također nastaviti svoje uzvratne operacije.

Vođa Ansarullaha pozvao je Arape i muslimane da shvate da će ih SAD i Izrael samo držati u ropstvu ako ih budu slijedili. Upozorio ih je da budu oprezni prema “opasnom cionističkom projektu” koji ima za cilj uništenje islamskog ummeta i okupaciju njihove zemlje.