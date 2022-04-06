Saudijska koalicija od 2015.god. bacila 3 miliona kasetnih bombi na Jemen

Govoreći na ceremoniji u glavnom gradu Jemena, Sani, povodom Međunarodnog dana svijesti o minama i pomoći u protuminskom djelovanju, brigadni general Ali Safra rekao je da je kasetna municija prikupljena u 15 pokrajina i 70 okruga, ističući da su Jemenci otkrili 15 vrsta koje se koriste u vazdušnim napadima.

Safra je objasnio da su bile 42 žrtve kasetne bombe širom Jemena u mjesecu martu i otprilike 220 žrtava u zapadnoj obalskoj pokrajini Hudaydah otkako su se plaćenici koje podržava Saudijska Arabija povukli iz nje prošlog novembra.

Dodao je da je na dan 30. marta 2022. godine broj poginulih civila od upotrebe kasetnih bombi iznosio 3.921, uključujući 119 djece i 39 žena, dok su ranjena 2.884 civila, uključujući 257 djece i 76 žena.

Šef YEMAC-a je također osudio pokušaje određenih međunarodnih organizacija da podcijene broj žrtava kasetnih bombi u Jemenu, navodeći da takvi trikovi imaju za cilj opravdati koaliciju predvođenu Saudijskom Arabijom i iskriviti činjenice.

Kasetne bombe su zabranjene Konvencijom o kasetnoj municiji (CCM), međunarodnim ugovorom koji se bavi humanitarnim posljedicama i neprihvatljivom štetom koju civilima nanosi kasetna municija.