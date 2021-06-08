Nakon upozorenja Hamasa, Izrael otkazao paradu u Jerusalemu

Takozvani marš zastava planiran je za četvrtak ove sedmice, ali ga je policija otkazala u ponedjeljak.

„Policija nam nije dala odobrenje“ – rekao je glasnogovornik jedne od organizatorskih grupa.

Izraelska policija je u kratkom saopštenju kazala da trenutna ruta nije odobrena.

Parada je otkazana nakon što je visoka ličnost Hamasa, Khalil Hayya, upozorio da će marš izazvati novi talas nasilja u regionu.

„Upozoravamo okupatora (Izrael) na približavanje marša Istočnom Jerusalemu i džamiju Al-Aksa u četvrtak. Nadamo se da je poruka jasna kako četvrtak ne bi postao novi 10. maj“ – rekao je on.

Prema izvještaju agencije AFP, izraelski ministar vojnih poslova, Benny Gantz, zatražio je od policije da otkaže paradu zbog zabrinutosti da bi mogla ponovo pokrenuti sukobe.

Posljednji rat, četvrti protiv Pojasa Gaze, započeo je 10. maja kada se ta enklava digla da podrži Palestince u Zapadnoj obali, koji su bili na meti progona i napada cionističkog režima tokom mjeseca Ramazana.