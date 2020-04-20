SAD poslale veliki konvoj logističke opreme militantima u Siriji

Lokalni izvori su za zvaničnu sirijsku novinsku agenciju SANA kazali da je konvoj od 35 vozila, koji je prevozio cementne blokove i logističku opremu ušao u Siriju preko graničnog prelaza Al-Walid u subotu.

Takozvana Sirijska opservatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu, naklonjena opoziciji, također je saopštila da je blizu 50 kamiona s logističkom opremom ušlo u grad Hasaka, preko istog graničnog prelaza s Irakom, s ciljem podrške militantima kurdskih Sirijskih demokratskih snaga.

U proteklim sedmicama, američke snage dovezle su velike količine ratne opreme na to područje, a analitičari smatraju da SAD namjerava iskoristiti krizu prozrokovanu pandemijom koronavirusa za jačanje svojih saveznika i pljačkanje sirijskih prirodnih resursa.